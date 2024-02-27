Avrupa devlerini geride bıraktı: Galatasaray'dan inanılmaz seri!
Sahasında son olarak Antalyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Galatasaray, beş büyük lig ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisine sahip takım konumunda.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla evindeki galibiyet serisini 17 maça çıkarmış oldu.
Öte yandan iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.
İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:
17- Galatasaray
7- Inter
6- Arsenal
5- Bologna
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