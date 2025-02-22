Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasını konuşuyor: 'Destansı bir intikam turu'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kurasıyla ilgili dikkat çeken bir detayı manşetlerine taşıdı.

Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasını konuşuyor: 'Destansı bir intikam turu'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:20

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ranger'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı bir kulübe karşı tur arayacak.

Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.

İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #uefa avrupa ligi

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