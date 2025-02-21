Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Kura çekiminde muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:16

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Fenerbahçe ilk maçını 6 Mart'ta sahasında oynayacak, rövanş karşılaşması ise 13 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde, Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde: 

Bodo Glimt - Olympiakos

Fenerbahçe - Rangers

Ajax - Eintrach Frankfurt 

FCSB - Lyon 

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Viktoria Plzen - Lazio 

Roma - Athletic Bilbao

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: 

Bodo Glimt - Olympiakos / Viktoria Plzen - Lazio 

AZ Alkmaar - Tottenham / Ajax - Eintrach Frankfurt 

Fenerbahçe - Rangers / Roma - Athletic Bilbao

FCSB - Lyon / Real Sociedad - Manchester United

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde: 

AZ Alkmaar - Tottenham / Ajax - Eintrach Frankfurt & Bodo Glimt - Olympiakos / Viktoria Plzen - Lazio 

Fenerbahçe - Rangers / Roma - Athletic Bilbao & FCSB - Lyon / Real Sociedad - Manchester United

 

 

 

 


Etiketler: #fenerbahçe #avrupa ligi

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