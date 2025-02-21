Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Kura çekiminde muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Fenerbahçe ilk maçını 6 Mart'ta sahasında oynayacak, rövanş karşılaşması ise 13 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ı elemesi halinde, Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler şu şekilde:
Bodo Glimt - Olympiakos
Fenerbahçe - Rangers
Ajax - Eintrach Frankfurt
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Bodo Glimt - Olympiakos / Viktoria Plzen - Lazio
AZ Alkmaar - Tottenham / Ajax - Eintrach Frankfurt
Fenerbahçe - Rangers / Roma - Athletic Bilbao
FCSB - Lyon / Real Sociedad - Manchester United
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
AZ Alkmaar - Tottenham / Ajax - Eintrach Frankfurt & Bodo Glimt - Olympiakos / Viktoria Plzen - Lazio
Fenerbahçe - Rangers / Roma - Athletic Bilbao & FCSB - Lyon / Real Sociedad - Manchester United
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