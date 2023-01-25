Avrupa Halter Şampiyonası 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye Halter Federasyonu, 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:55
Avrupa Halter Şampiyonası 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek
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Türkiye'nin 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını duyuruldu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Halter Federasyonu tarafından Türkiye'ye düzenlenmesine karar verilen 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, gelecek yıl 18-28 Şubat tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Bu kapsamda, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Asbaşkan Yasin Arslan ve Genel Sekreter İsa Ayan'dan oluşan heyet, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile salon tahsisi konusunu görüştü.

"OLİMPİYATLAR İÇİN SON KOTA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ünlü, "Antalya merkezdeki spor salonunun ev sahipliğini yapacağı 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları için son kota müsabakası niteliği taşımakta ve bizim için çok önemli. Ülkemizde daha önce de önemli organizasyonları başarı ile gerçekleştirdik. Bu organizasyon için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Oluşturduğumuz çalışma grubuyla organizasyonu en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye Halter Federasyonu Antalya

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