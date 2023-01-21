Brezilya Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için sürpriz isim
İspanyol teknik direktör Luis Enrique, Brezilya Milli Futbol Takımı hocalığı için en büyük aday olarak gösterildi.
Brezilya'da Tite'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi netleşiyor.
Daily Mail'in UOL Esporte'ye dayandırdığı habere göre; Brezilya, teknik direktörlük görevi için İspanya'dan ayrılan Luis Enrique'yi düşünüyor.
Luis Enrique
RONALDO DEVREYE GİRDİ
Güney Amerika ülkesinin futbol federasyonu başkanı Ednaldo Rodrigues'in kısa süre içinde Avrupa'ya bir yolculuk gerçekleştireceği belirtilirken ilk görüşmeyi İspanyol teknik direktör ile yapacağı belirtildi.
Ayrıca federasyonun, Brezilyalı efsane Ronaldo aracılığıyla başarılı çalıştırıcıyla daha önceden temasa geçtiği kaydedildi.
Brezilya'nın eski teknik direktör Tite, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a aldığı ağır yenilginin ardından görevinden ayrıldı. Luis Enrique'nin görevine ise İspanya'nın aynı etapta Fas'a elenmesiyle son verildi.
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