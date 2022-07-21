Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İngiltere İspanya'yı geçti
2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki çeyrek finalde İngiltere, uzatmalarda İspanya'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.
Brighton'daki Amex Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere uzatmalarda 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Maçta ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya İspanya etkili başladı ve Gonzalez Rodriguez 54'te takımını öne geçirdi. Maçta dakikalar 84'ü gösterdiğinde Toone'un golü maçı uzatmalara götürdü. 96. dakikada Stanway sahneye çıkarak golünü attı ve İngiltere yarı finale yükseldi.
Çeyrek final eşleşmelerinde İsveç ile Belçika, Almanya ile Avusturya ve Fransa ile Hollanda yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.
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