Avrupa kulüpleri Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu için nabız yokluyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:01

Beşiktaş altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer alan siyah-beyazlıların kalecisi için fiyat soruşturması yapıldığı iddia edildi.

AVRUPA TAKIMLARININ LİSTESİNDE

Fanatik’in haberine göre, 2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan 21 yaşındaki eldivene daha önce Fransa'dan Nice, Nantes ve Lyon, Avusturya'dan ise Salzburg ilgi göstermişti. O dönem yapılan görüşmelerde orta yol bulunamadığı için transfer çıkmaza girmişti.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta Ersin için yeniden hareketli günler geçmesi bekleniyor. Menajerler vasıtasıyla Ersin Destanoğlu'nun bonservisi soruldu. Beşiktaş yönetiminin 6 milyon Euro ve bonuslarla birlikte satışa onay vereceği iddia edildi.

ERSİN GİDERSE KALE EMRE'NİN

Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ersin Destanoğlu'nun ayrılması halinde 18 yaşındaki Emre Bilgin'e şans vermeyi düşündüğü belirtildi.