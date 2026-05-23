Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu

23.05.2026 09:26:00
Türkiye gelecek sezon 5 takımla UEFA organizasyonlarında yer alacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu.

2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek.

Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak. 8-9-10 Eylül tarihinde ilk Avrupa maçını yapacak sarı-kırmızılı takım dışındaki tüm ekipler, ön eleme turu oynayacak.

Sezonu ikinci basamakta noktalayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. İlk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak sarı-lacivertlilerin rövanş müsabakası 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, Avrupa'daki maçlarını 20-27 Ağustos'ta oynarken, Beşiktaş'ın ön eleme müsabakaları 23-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

RAMS Başakşehir de Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak. Başakşehir de ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanşı 30 Temmuz'da oynayacak.

