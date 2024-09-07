Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in Beerschot'a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 15:13

Fenerbahçe, Omar Fayed'in Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."


Etiketler: #Beerschot #Omar Fayed #fenerbahçe

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