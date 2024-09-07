Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in Beerschot'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Omar Fayed'in Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."
Etiketler: #Beerschot #Omar Fayed #fenerbahçe
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