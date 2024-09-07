Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlık geçirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi.
Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti. Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel, antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi.
Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin doktor kontrollerinden sonra belli olacağı belirtildi.
PERFORMANSI
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.
Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #Nijerya #sakatlık
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