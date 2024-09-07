Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:25

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:25

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti. Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel, antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi.

Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin doktor kontrollerinden sonra belli olacağı belirtildi.

PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.