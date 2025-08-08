Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi

8.08.2025 09:29:00
AA
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Samsunspor'un muhtemel rakibi Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı. Rövanşlar 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk ayağında 10 maç yapıldı.

Samsunspor'un play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 1-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya): 4-1

CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz): 1-2

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç): 0-2

PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya): 0-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 1-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

FCSB (Romanya) - Drita (Kosova): 3-2

Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda): 1-3

