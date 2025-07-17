Avrupa Ligi'nden men edilmişti: Crystal Palace'tan büyük hata!

Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan Crystal Palace'ın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

Önceki günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilmişti ve yerine Nothingham Forest kupaya dahil olmuştu.

CRYSTAL PALACE'TAN BÜYÜK HATA

The Athletic'in haberine göre UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı.

Bu yaşananlardan sebebiyle de İngiliz kulüp, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.