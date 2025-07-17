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Avrupa Ligi'nden men edilmişti: Crystal Palace'tan büyük hata!

Avrupa Ligi'nden men edilmişti: Crystal Palace'tan büyük hata!

17.07.2025 16:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Avrupa Ligi'nden men edilmişti: Crystal Palace'tan büyük hata!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Crystal Palace'ın, UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine neden olan hatası ortaya çıktı.

Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan Crystal Palace'ın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

Önceki günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilmişti ve yerine Nothingham Forest kupaya dahil olmuştu.

CRYSTAL PALACE'TAN BÜYÜK HATA

The Athletic'in haberine göre UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı.

Bu yaşananlardan sebebiyle de İngiliz kulüp, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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