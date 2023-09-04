Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları yurda döndü

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:58

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:31

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Şampiyon sporcular, yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"ÖNCE OLİMPİYAT KOTASI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ karşılama töreni sırasında şu açıklamaları yaptı:

"Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu takımıma. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var."

Takım kaptanı Eda Erdem ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibiz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR GÜN"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum" diye konuştu.

Filenin Sultanları, 2003 ve 2019 yıllarının ardından ilk kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ay-Yıldızlılar, turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Milletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.