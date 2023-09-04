Görüntüler Türkiye'nin dört bir yanından: İşte Filenin Sultanları'nın final maçını seyredenlerin şampiyonluk anı sevinçleri...

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nı kazanması yurdun dört bir yanında sevinçle karşılandı. İşte, final maçını dev ekranlarda seyreden yurttaşların şampiyonluk anı sevinçlerinden sosyal medyaya yansıyanlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:50
Görüntüler Türkiye'nin dört bir yanından: İşte Filenin Sultanları'nın final maçını seyredenlerin şampiyonluk anı sevinçleri...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki 3. finalinde ilk altınını buldu. 

Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın 1 numarası oldu. Cumhuriyet’in 100. yılında, koleksiyondaki eksikleri tek tek tamamlayan Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk, dünya sıralamasında liderlik derken, Avrupa arenasında da tarih yazdı.

Maç Türkiye’de çok büyük ilgiyle takip edildi. Yurttaşlar maçı birçok şehirde kurulan dev ekranlardan izledi.

İşte şampiyonluk anında yurttaşların sevinçleri...


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