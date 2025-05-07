Avrupa şampiyonu Galatasaray'ın milli sporcusu Buğra Ergun Cumhuriyet'e konuştu: 'Çok mutlu ve gururluyuz'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:30

Güncelleme: 07.05.2025 - 14:44

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Buğra Ergun, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de ve IWBF EuroCup 1’de şampiyon olan sarı-kırmızı ekip için düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'e konuştu.

- "Zorlu bir sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde ve IWBF EuroCup 1’de şampiyon olarak tamamladınız. Sezonu nasıl değerlendirirsiniz?"

"Çok mutlu ve gururluyuz. Bize destek veren Galatasaray camiasına, taraftarlarımıza ve sponsorlarımızı gururlandırdığımız için mutluyuz. Yorucu ve güzel bir sezon oldu ve çifte kupayla kapattık."

'SEDAT İNCESU'NUN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR'

- "20 yıldır takımın başında yer alan Galatasaray efsanesi Sedat İncesu artık paralimpik akademi danışmanı olarak görev alacağı için takıma veda etti. Sedat İncesu sizin için ne anlama geliyor?"

"Sedat İncesu benim için çok özel bir eğitmen. Ben 14 yaşında Florya'dan içeriye onun sayesinde girdim. Sosyal medyadan yazdığım bir mesajıma cevap vermişti. 5 seneden beri Galatasaray forması giyiyorum. Bir sürü karşılaşmaya çıktım ve gösterdiğim performansla milli takıma yükseldim. Bunların hepsinde hem maddi hemde manevi anlamda Sedat İncesu'nun benim üzerimde emeği çok büyük. Sedat İncesu buranın bir efsanesidir."