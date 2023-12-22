Avrupa Süper Ligi'nden yeni adım: 'Tüm maçlar bedava olacak'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:30

Süper Lig projesine destek vermeyen kulüplerin sayısı artarken, Avrupa Süper Lig CEO'su Bernd Reichart, flaş açıklamalarda bulundu.

Reichart yaptığı açıklamada, "Bu son Süper Lig teklifi, birçok kulübün katkısıyla ortaya çıktı. Ancak bu kulüpler, tehditler nedeniyle bunu kamuoyuna açıklamaya korkuyor. Birçok kulüp projeyi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Bernd Reichart'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hiçbir Suudi kulübünün Süper Lig'de şansı yok. Bu bir Avrupa projesi ve sadece Avrupalı kulüpler katılacak. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Süper Lig sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada ücretsiz olacak. Herkes maçları ücretsiz izleyecek."

"İZİN VERİLMEYECEK"

"UEFA'nın küçük kulüplere verdiği gelirle karşılaştırıldığında geliri üç katına çıkaracağız. Sınırsız fona sahip kulüpler, herhangi bir ceza almadan UEFA'nın Finansal Fair-Play kurallarını sürekli olarak ihlal ediyor. Süper Lig'de buna izin verilmeyecek."

"DİKTATÖRLÜK VAR"

"Süper Lig gelirleri kulüplere gidecek. Kararları veren ve gelirin nasıl dağıtılacağına karar verecek komite tüm kulüplerden oluşacak. Kulüpler 70 yıldır tekel altında, demir bir diktatörlük var, çipi değiştirmek zorundayız. Kulüplerin geleceklerini yönetmeleri için harika bir fırsat."

"AYLARDIR ÇALIŞIYORUZ"

"Süper Lig hakkında birçok oyuncuyla konuştum. Bunlardan biri de Süper Lig projesi hakkında defalarca tartıştığım Toni Kroos. Süper Lig'in bir an önce başlamasını istiyoruz. Bunun üzerinde aylardır çalışıyoruz."