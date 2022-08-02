Avrupa üçüncüsü güreşçimiz İrem Öztürk, Yasemin Adar Yiğit'i örnek aldığını söyledi

02 Ağustos 2022 Salı, 11:59

Bu sene Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğünü kazanan İrem Öztürk idolünün, kadın güreşinin başarılı temsilcilerinden Yasemin Adar Yiğit olduğunu belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde lise öğrencisi olan 15 yaşındaki İrem Öztürk, eski bir güreşçi olan babası sayesinde 7 yıl önce mindere çıkmaya başladı. Antrenörü Cemil Delioğlu'nun koordinesinde çalışmalarına devam eden İrem, bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonluklarında çeşitli başarılar elde etti.

Milli güreşçi İrem Öztürk, babasının isteği üzerine 7 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyespor bünyesinde güreş kariyerine başladığını söyledi.

İlk başlarda erkek sporu olduğu gerekçesiyle güreş yapmak istemediğini anlatan milli güreşçi, "Güreş yapmamı babam çok istiyordu. Biz 4 kız kardeşiz ve erkek kardeşimiz yok. Babamın benden bir beklentisi oldu ve beni mindere çıkarmak istedi. Ben ilk başta istemedim. Güreşin erkek sporu olduğunu ve benimle dalga çekeceklerini düşündüm. Sonradan bunla başa çıkacağımı düşünerek o mindere adımımı attım" diye konuştu.

İrem, güreş yapmasıyla alakalı kendisiyle dalga geçenlere inat antrenmanlarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Güreşe ilk başladığında hemcinsi olmadığı için erkeklerle antrenman yaptığını aktaran İrem, çalışmasının karşılığını müsabakalarda derecelerle aldığını söyledi.

İrem, elde ettiği derecelerle başka arkadaşlarının da bu spora yönelmesini sağladığını belirtti.

"HEDEFİM YASEMİN ADAR YİĞİT GİBİ ADIMIN DUYULMASI"

Aksatmadan sürdürdüğü antrenmanları sayesinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 16-19 Temmuz'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını anlatan İrem, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki ilk kez katıldığım yarışmada Allah'a şükür derece yaparak geri geldim. Hedefim üçüncülük değildi. Yarışmada kolumdan ufak bir sakatlık yaşadım. Ona rağmen 3-5 maça çıktım. Bir ay sonra Balkan Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah orada da derece yaparak Hatay'a gelmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu ve Yasemin Adar Yiğit gibi adımın duyulması."

"İREM'İN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Antrenör Mehmet Cemil Delioğlu da İrem'i 7 yaşından beri güreşte en iyi şekilde yetiştirmek için çaba sarfettiğini belirtti.

İrem ile haftada en az 3 gün olmak üzere antrenman yaptıklarını aktaran Delioğlu, "İrem'in hedefi dünya şampiyonluğu. İnşallah buna da ulaşacak. Gelecekte kendisinden çok daha büyük şampiyonluklar bekliyoruz" dedi.