Avrupa'da 4. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Galatasaray'ın Bayern Münih'e, Fenerbahçe'nin Ludogorets'e ve Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e kaybetmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:38
Avrupa'da 4. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Abone Ol google-news

Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodo Glimt ile oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralamasında haftalık sonuç ortaya çıktı.

Türkiye, UEFA ülke sıralamasında ilk 10'daki yerini korudu.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan doğrudan katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:  

1. İngiltere: 95,153

2. İspanya: 82,114

3. İtalya: 78,426

4. Almanya: 77,338

5. Hollanda: 57,500

6. Fransa: 57,497

7. Portekiz: 50,482

8. Belçika: 43,000

9. TÜRKİYE: 35,350

10. İskoçya: 33,250


galatasaray fenerbahçe beşiktaş UEFA ülke sıralaması

İlgili Haberler

Kararları tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan hakem harekatı!

Kararları tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan hakem harekatı!
Alman basını Bayern Münih - Galatasaray maçını yazdı: 'Bayern, Münih'te deplasmanda oynadı'

Alman basını Bayern Münih - Galatasaray maçını yazdı: 'Bayern, Münih'te deplasmanda oynadı'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...

En Çok Okunan Haberler