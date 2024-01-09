Avrupa'da gündem Cengiz Ünder! Yere göğe sığdıramadılar...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:20

Fenerbahçe'nin en pahalı yerli transferi olan Cengiz Ünder, İstanbulspor maçındaki performansıyla hem eleştirileri susturdu, hem de Avrupa basınını ayağa kaldırdı. Cengiz, dört gollü performansı ile başta daha önce forma giydiği ülkeler İtalya ve Fransa olmak üzere, Avrupa basınında konuşulan isim oldu.

"CENGİZ İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN"

Daha önce formasını giydiği Roma'dan haberler veren romanews, "Cengiz Ünder için unutulmaz bir gün" yorumu yaptı. Oyuncunun 40 dakikada hat-trick yapıp, maçı 4 golle tamamladığı vurgulandı.

Fransız basını ise geçen sezon Cengiz Ünder'in Marsilya forması giydiğini hatırlatarak, "Eski Marsilya'lı Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de dörtlü gol attı. Bu yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana zor durumda olan Ünder, 7 Ocak Pazar günü müthiş bir uyanış yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.

SEMİH'İN ARDINDAN İLK TÜRK



Hollanda haber sitesi voetbalzone ise, "Cengiz Ünder hayatının futbolunu oynadı" tespitini yaptı.

Fenerbahçe’de ‘bir maçta 4 gol atan’ son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçen sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı. Fenerbahçe’de bir lig maçında 4 gol atan son yerli oyuncu; 17 Aralık 2005’te Denizlispor’a karşı Semih Şentürk olmuştu. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.

"ÇOK GURURLUYUM"

Maçın ardından Cengiz Ünder, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

“Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe formasıyla nasip oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi çalışıyorum, çalışmamın karşılığını da aldım. 4 tane gol attım, söylenecek pek bir şey yok bence. Genelde antrenmandan sonra takımla birlikte şut çalışmaları yapıyoruz. Attığım 4 gol de çok güzeldi. Çalıştıkça oluyor. Üçüncü golüm ve ilk golümü çok beğendim.”