Avrupa'da Kylian Mbappe savaşı: Javier Tebas'tan Al Khelaifi için sert sözler!
İspanya Futbol Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, Fransız ekip Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi için sert sözler söyledi. Tebas, "Hepimizi aptal sanıyor, yalanlarına kendi bile inanıyor. Kibirli ve küstah" dedi.
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Kylian Mbappe ile ilgili açıklamasına cevap geldi.
La Liga Başkanı Javier Tebas, Al Khelaifi için açıklamasında, "Al-Khelaifi başka bir seviyede! Hepimizi aptal sanıyor, yalanlarına kendi bile inanıyor. Kibirli ve küstah! Hilenin olmadığı sürdürülebilir bir futbol için mücadeleye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU!
La Liga Yönetimi, Mbappe'nin PSG ile yeni kontrat imzalamasının ardından Fransız ekibini finansal fair play kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etmişti.
NE DEMİŞTİ?
PSG Başkanı Al Khelaifi, Mbappe için açıklamasında, Real Madrid'in genç futbolcu için daha fazla rakam teklif ettiğini ancak Mbappe'nin takımda kaldığını söylemişti.
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