Avrupa'da sezon sona eriyor: İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen 8 takım!

Avrupa liglerinde 2023/2024 sezonu sona doğru yaklaşırken 2024/2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılacak ekipler de netleşiyor. Avrupa'da 8 takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:29
Avrupa'da sezon sona eriyor: İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen 8 takım!
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Şampiyonlar Ligi'nin 2024/25 sezonunda yer alacak takımlar belli olmaya başladı.

Liglerinde şampiyonluğu garantileyen Inter ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra 6 takım daha Devler Ligi'ne katılım hakkını garantiledi.

Bu iki takıma ek olarak Şampiyonlar Ligi'ni şu ana kadar garantileyen takımlar Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Arsenal, PSV ve Feyenoord oldu.

7 TAKIM PLAY-OFF'TAN GELECEK

Avrupa'da sezonun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek 29 takım kesinleşecek.

Bu 29 takıma ek olarak 7 takım play-off'tan Devler Ligi bileti alacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni bu sene kazanan takımlar yeni sezonda Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı alacak.

Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi biletini elde edecek.

İtalya, değişen formatla birlikte bu sezonun UEFA ülke puanı sıralamasında ilk sırada yer aldığı için ek olarak bir hakka sahip olacak ve 5 takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu sezonun ülke puanında ikinci sırada yer alan ülke de ek hakka sahip olacak. Avrupa kupalarının tamamlanmasının ardından bu hak ya Almanya'nın ya da İngiltere'nin olacak.

Son 5 sezona göre belirlenen UEFA ülke puanı sıralamasında 5. sırada yer alan ülke de yeni sezonda ek bir hak kazanacak. Mevcut sıralamada Fransa beşinci sırada yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi haricinde Portekiz, Belçika, İskoçya ve Avusturya'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımlar da doğrudan katılım hakkının sahibi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ALMANYA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun eleme maçları 9-10 Temmuz'da başlayacak.

3 elemenin oynanacağı Devler Ligi'nde 20-21 Ağustos ve 27-28 Ağustos tarihlerindeki maçların ardından play-off'tan katılım hakkı elde eden takımlar belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın yer alacağı sezonun kura çekimi 29 Ağustos'ta gerçekleşecek ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

2025 Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs 2025'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak. 


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