Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın

Şampiyonlar Ligi bileti için kritik önemdeki maçta Bologna, Roma'yı Olimpico'da 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:00
Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın
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İtalya Serie A'nın 33. haftasında AS Roma ile Bologna karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 3-1'lik skorla kazandı.

Bologna, 14. dakikada Oussama El Azzouzi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu sezonun Serie A'ya damga vuran oyuncularında Joshua Zirkzee, ligdeki 11. golünü Roma ağlarına 45. dakikada attı ve ilk yarının skorunu belirledi.

DE ROSSI, 1 DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

İlk yarıdaki 2-0'lık skorun ardından Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, 52. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Zeki Çelik de bu değişikliklerde yerini Rick Karsdorp'a bıraktı. Abraham yerine Azmoun, Angelino yerine Spinazzola oyuna dahil oldu.

Oyuna 52'de giren Sardar Azmoun, 56. dakikada farkı 1'e indirdi.

ZIRKZEE İMZASINI ATTI

Joshua Zirkzee, 65. dakikada bu kez asist yaptı ve Alexander Saelemaekers maçın skorunu belirledi.

BOLOGNA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK YAKIN

Bu sonucun ardından Bologna, puanını 62'ye yükselterek ilk 4'teki yerini sağlamlaştırdı. Maça Bologna'nın 4 puan gerisinde 5. sırada başlayan ve kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti için iddialı hale gelmek isteyen Roma 55 puanda ve Bologna'nın 7 puan gerisinde kaldı.

Roma, bir sonraki maçında Udinese ile 25 Nisan'da deplasmanda karşılaşacak. Bologna da Roma'dan 3 gün sonra Udinese'yi ağırlayacak.


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