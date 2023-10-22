Avrupa'da yılın atleti ödülleri sahiplerini buldu!

Hollandalı atlet Femke Bol ile Norveçli sporcu Jakob Ingebrigtsen, Litvanya'da düzenlenen törende yılın atleti ödülüne sahip oldu.

AA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:34
Avrupa'da yılın atleti ödülleri sahiplerini buldu!
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Hollandalı kadın atlet Femke Bol ve Norveçli erkek atlet Jakob Ingebrigtsen, üst üste ikinci kez Avrupa'da yılın atleti ödünü kazandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen törende, Avrupa'da yılın kadın atleti seçilen Hollandalı Bol ve Avrupa'da yılın erkek atleti seçilen Norveçli Ingebrigtsen ödülünü aldı.

Jakob Ingebrigtsen

ALTIN MADALYA KAZANMIŞLARDI

Her iki atlet de geçen yıl bu ödüle layık görüşmüştü ve böylece üst üste ikinci kez hem Bol hem de Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti ödünü kazanmış oldu.

Her iki sporcu da Budapeşte'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve İstanbul'daki 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikişer altın madalya kazanmıştı.


Femke Bol Jakob Ingebrigtsen atlet ödül

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