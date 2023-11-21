Avrupalılar Fenerbahçelileri izledi... 2 milli futbolcuya yakın takip!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 08:29

Güncelleme: 21.11.2023 - 08:29

Fenerbahçe’de ve A Milli Takım’daki performanslarıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek, Avrupa’nın önemli kulüplerinin yakın takibine girdi.

Ay-Yıldızlıların Almanya’yı yendiği maçta bir gol atan Ferdi’yi statta Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Inter’in futbolcu izleme yetkililerinin seyrettiği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için sezon sonu Fenerbahçe’ye yüksek bonservis tekliflerinin gelmesi bekleniyor.

İKİ İSME TALEP ARTABİLİR

Avrupalı bazı kulüplerin, İsmail Yüksek’in form grafiğini ve gelişimini takipte olduğu bildirildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım forması giymesine kesin gözüyle bakılan Ferdi ile İsmail’in buradaki performansları doğrultusunda taliplerinin daha da artabileceği öngörülüyor.

Bu sezon İsmail 18 maçta 1 gol, 2 asist; Ferdi ise 1 gol, 3 asist kaydetti.