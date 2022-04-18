Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:00

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

PREMIER LİG

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının en önemli iki adayı Manchester City ile Liverpool, hafta sonu birbiriyle İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde karşılaştığı için lig maçlarına çıkamadı. Bu maçı kazanarak finale kalan taraf ise rakibini 3-2 mağlup eden Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan sadece Manchester United, haftayı galibiyetle tamamlarken, Tottenham ve Arsenal ise kaybetti.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği Norwich City'yi 3-2'lik skorla geçerken, Tottenham, konuk ettiği Brighton and Hove Albion'a 1-0, Arsenal ise konuk olduğu Southampton'a aynı skorla yenildi.

Ligde 33 haftanın ardından 74 puanı bulunan Manchester City'yi (iki maçı eksik), 73 puanlı Liverpool (iki maçı eksik), 62 puanlı Chelsea (üç maçı eksik) ve 57 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) takip ediyor.

LA LIGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Atletico Madrid ise ağırladığı Espanyol'u 2-1'lik skorla yendi. Eski oyuncusu Xavi Hernandez'i teknik direktörlüğe getirmesinin ardından çıkışa geçen Barcelona ise bugün TSİ 22.00'de Cadiz'i ağırlayacak.

La Liga'da 75 puanla lider konumdaki Real Madrid'i, 60'ar puanla Barcelona (iki maçı eksik), Sevilla ve Atletico Madrid izliyor.

SERIE A

Zirve yarışında büyük çekişmenin yaşandığı İtalya 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasında Milan, konuk ettiği Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

Inter, konuk olduğu Spezia'yı 3-1'lik skorla geçerken, Juventus ise evinde Bologna ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında geride kaldı.

Şampiyonluk kovalayan diğer takım Napoli ise bugün TSİ 20.00'de Roma'yı ağırlayacak.

71 puanlı Milan'ın zirvede yer aldığı Serie A'da, bir maçı eksik Inter 69 puanla ikinci, 66 puanla Napoli üçüncü, 63 puanla Juventus dördüncü sırada bulunuyor.

BUNDESLIGA

Almanya 1. Futbol Ligi'nde son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld'i 3-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise ağırladığı Wolfsburg karşısında 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Leipzig ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ligde 30. hafta sonunda 72 puanlı Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. 54 puanlı Leipzig ve 52 puanlı Bayer Leverkusen, ligde ilk dört içinde kaldı.

LIGUE 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 32. haftası sonunda zirvenin en önemli favorisi Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 2-1'lik skorla geçti.

Rennes, evinde Monaco'ya 3-2; milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ise konuk ettiği Lens'e 2-1 mağlup oldu.

PSG'nin 74 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde 59 puanlı Olimpik Marsilya ve 56 puanlı Rennes ilk üç içinde yer alıyor. Son şampiyon Lille ise 48 puanla 9. sıraya geriledi.