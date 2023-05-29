Avrupa'nın 5 büyük liginde küme düşen takımlar belli oldu.

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:10

Avrupa'nın en prestijli liglerinde heyecan dolu bir sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu.

Premier League'de mücadele eden Southampton, sezonu 20. sırada tamamlayarak küme düşen ilk takım oldu. Leicester City ise 18. sırada yer alarak Premier League'e veda etti. Leeds United ise 19. sırada lige veda etmek zorunda kaldı.

La Liga'da Espanyol, mücadeleyi 19. sırada tamamlayarak küme düşen takımlar arasında yer aldı. Sonuncu sırada bulunan Elche ise ligden düşen diğer takım oldu. La Liga'nın 38. haftasında oynanacak maçların ardından 3. düşen takım da belli olacak.

Ligue 1'de Troyes, ligde 18. sırada kalarak küme düşen ilk takım oldu. Ajaccio ise 19. sırada yer alarak Ligue 1'e veda etti. Angers ise 19. sırada lige veda eden takımlar arasında yer aldı. Lige veda eden 4. takım ise 38. hafta oynanacak maçların ardından kesinleşecek.

Bundesliga'da ise Hertha Berlin, ligde 18. sırada yer alarak küme düşen takımlar arasına katıldı. Schalke 04 ise 17. sırada yer alarak Bundesliga'ya veda etti. Stuttgart da 33 puan ile 16. sırada yer alarak alt lige düştü.

İtalya Serie A'da mücadele eden Sampdoria, sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen takımlar arasında yer aldı. Cremonese ise 19. sırada yer alarak Serie A'ya veda etti. Serie A'da düşecek 3. takım 38. haftada oynanacak mücadelelerin ardından belli olacak.