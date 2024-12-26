'Avrupa'nın en iyi sporcusu' belli oldu

'Avrupa'nın en iyi sporcusu' yarışmasında ödül Fransız yüzücü Leon Marchand'ın oldu.

'Avrupa'nın en iyi sporcusu' belli oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:28

Polonya Haber Ajansı, dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oyların sonucunda 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyurdu.

Anadolu Ajansının da yer aldığı oylamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand, ilk sırayı aldı.

Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın ikinci, İsveçli atlet Armand Duplantis'in ise üçüncü olduğu liste şu şekilde:

1-Leon Marchand (Fransa-yüzme) 155 puan

2-Tadej Pogacar (Slovenya-Bisiklet) 148 puan

3-Armand Duplantis (İsveç-Atletizm) 142 puan

4-Jannik Sinner (İtalya-Tenis) 113,5 puan

5-Max Verstappen (Hollanda-Formula 1) 71 puan

6-Rodri (İspanya-Futbol) 53 puan

7-Marco Odermatt (İsviçre-Alp disiplini) 49 puan

8-Yaroslava Makhutchikh (Ukrayna-Atletizm) 43 puan

9-Remco Evenepoel (Belçika-Bisiklet) 36 puan

10-Nicola Jokic (Sırbistan-Basketbol) 35 puan

11-Sifan Hassan (Hollanda-Atletizm) 27 puan

12-Aryna Sabalenka (Belarus-Tenis) 26 puan

13-Harrie Levreysen (Hollanda-Bisiklet) 25 puan

14-Femke Bol (Hollanda-Atletizm) 21 puan

15-Johannes Thingnes Boe (Norveç-Biatlon) 19 puan

16-Oleksander Usyk (Ukrayna-Boks) 14 puan

16-Sarah Sjoestroem (İsveç-Yüzme) 14 puan

18-Novak Djokovic (Sırbistan-Tenis) 12 puan

19-Nafissatou Thiam (Belçika-Atletizm) 11 puan

19-Carlos Alcazar (İspanya-Tenis) 11 puan

21-Paola Egonu (İtalya-Voleybol) 10 puan

22-Lamine Yamal (İspanya-Futbol) 9 puan

23-Jude Bellingham (İngiltere-Futbol) 7 puan

23-Iga Swiatek (Polonya-Tenis) 7 puan

23-Josef Dostal (Çekya-Kano) 7 puan

23-Nicolo Martinenghi (İtalya-Yüzme) 7 puan


Etiketler: #Leon Marchand #ödül #fransız

İlgili Haberler

Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı

Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı
Leon Marchand, olimpiyat rekorunu kırdı!

Leon Marchand, olimpiyat rekorunu kırdı!
Leon Marchand, Michael Phelps'in 15 yıllık rekorunu tarihe gömdü!

Leon Marchand, Michael Phelps'in 15 yıllık rekorunu tarihe gömdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler