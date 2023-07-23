Leon Marchand, Michael Phelps'in 15 yıllık rekorunu tarihe gömdü!

Fransız yüzücü Leon Marchand, Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu geride bıraktı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 18:09
Leon Marchand, Michael Phelps'in 15 yıllık rekorunu tarihe gömdü!
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Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.

PHELPS'İN REKORU GERİDE KALDI

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

Leon Marchand (solda) ile Michael Phelps (sağda)

Phelps, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.


Leon Marchand Michael Phelps dünya rekoru Dünya Su Sporları Şampiyonası

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