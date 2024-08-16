Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı yer aldı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 16.08.2024 - 14:35

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi.

20 takımlık listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi.

İşte Avrupa'nın en iyi takımları:

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Borussia Dortmund

6- Atletico Madrid

7- Bayern Münih

8- Barcelona

9- Arsenal

10- Inter

18- Fenerbahçe