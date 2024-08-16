Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı yer aldı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi.
20 takımlık listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi.
İşte Avrupa'nın en iyi takımları:
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Borussia Dortmund
6- Atletico Madrid
7- Bayern Münih
8- Barcelona
9- Arsenal
10- Inter
18- Fenerbahçe
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