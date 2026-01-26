Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık'ta sürpriz: Son şampiyon Madison Keys, veda etti!

Avustralya Açık'ta sürpriz: Son şampiyon Madison Keys, veda etti!

26.01.2026 11:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya Açık'ta sürpriz: Son şampiyon Madison Keys, veda etti!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li Madison Keys, 4. turda ABD'li Jessica Pegula'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Tek kadınlarda Avustralya Açık son şampiyonu 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5) ise Belçikalı raket Elise Mertens'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

MUSETTİ, ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

İtalyan tenisçi, ABD'li rakibi karşısında 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

İlgili Konular: #jessica pegula #Avustralya Açık #Madison Keys

İlgili Haberler

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numaraları İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finale kaldı.
Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura yükseldi
Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, 4. tura yükseldi.