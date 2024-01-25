Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! Kariyerinde bir ilk...
Çinli tenisçi Qinwen Zheng, Avustralya Açık yarı finalinde karşılaştığı Ukraynalı raket Dayana Yastremska'yı setlerde 2-0 mağlup ederek finalist oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.
Qinwen Zheng
FİNALİN ADI ZHENG - SABALENKA
Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.
Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- ‘Amirim' öne geçti
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- MHP'den istifa eden başkana tehdit
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- İran Cumhurbaşkanı, Hafize Gaye Erkan'ın elini sıkmadı