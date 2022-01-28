Son dakika | Medipol Başakşehir, Salih Uçan'ı açıkladı

28 Ocak 2022 Cuma, 10:04

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.