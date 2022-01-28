Son dakika | Medipol Başakşehir, Salih Uçan'ı açıkladı
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Uçan, 2021-2022 sezon sonuna kadar turuncu-lacivertli ekipte forma giyecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hoş geldin @salihucan48 pic.twitter.com/U6XtBfNnfd— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2022
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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