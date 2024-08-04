Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, olimpiyat tarihine geçti
2024 Paris Olimpiyatları'nda tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. İki tenisçi de bu finalle olimpiyat tarihine geçti.
Teniste son 2 sezonun Wimbledon finalistleri Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, bir finalde daha karşı karşıya geldi.
2024 Paris Olimpiyatları'nda tek erkekler finalinde Djokovic ve Alcaraz altın madalya mücadelesi verdi.
Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, bu finalle Olimpiyat tarihine geçti.
37 yaşındaki Djokovic olimpiyat tarihinde final oynayan en yaşlı, 21 yaşındaki Carlos Alcaraz ise en genç tenisçi oldu.
WIMBLEDON'DA ÜST ÜSTE İKİ FİNAL
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz son 2 sezonun finalinde karşılaştı.
Carlos Alcaraz, her iki finalde de rakibini mağlup edip şampiyon olmuştu.
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