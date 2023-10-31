Avustralya adaylıktan çekildi: 2034 Dünya Kupası için tek aday kaldı
Avustralya'nın 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilmesinin ardından tek aday Suudi Arabistan kaldı.
2034 Dünya Kupası için flaş bir gelişme yaşandı.
Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adaylık sürecinden çekildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra tüm şartları göz önünde bulundururak 2034 Dünya Kupası'na başvuru yapmama kararı aldık" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, 2026 Kadınlar Asya Kupası ve 2029 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
2034 Dünya Kupası için şu ana kadar resmi başvuruda bulunan tek ülke Suudi Arabistan.
Bugün TSİ 18.00'de başvurular sona eriyor. Bu saate kadar başka bir ülke teklif yapmaması halinde Suudi Arabistan 2034 Dünya Kupası için aday olan tek ülke olacak.
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