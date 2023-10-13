Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin kaybetmiyor!
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 3. maçlar geride kalırken Arjantin kayıpsız devam ediyor.
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı. Arjantin, 3 maçta 3 galibiyet alırken sıralamada 2. sırada yer alan Brezilya'nın 2 galibiyet 1 beraberliği bulunuyor.
Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.
Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.
Alınan sonuçları şöyle:
Bolivya-Ekvador: 1-2
Arjantin-Paraguay: 1-0
Şili-Peru: 2-0
Brezilya-Venezuela: 1-1
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