Avustralya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya, Yeni Zelanda ile ortaklaşa düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:44
Avustralya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Tony Gustafsson yönetimindeki Avustralya, Sarina Wiegman-Glotzbach'ın takımı İngiltere ile karşılaşacak.

AVUSTRALYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sidney Olimpiyat Stadyumu'nda oyananacak mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.

AVUSTRALYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD'li hakem Tori Penso'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Avustralya, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'yı 0-0 biten normal sürenin ardından kullanılan penaltılarda 7-6 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

İngiltere ise Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazanmıştı.


Avustralya ingiltere 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası canlı Canlı yayın

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