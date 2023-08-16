Avustralya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avustralya, Yeni Zelanda ile ortaklaşa düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Tony Gustafsson yönetimindeki Avustralya, Sarina Wiegman-Glotzbach'ın takımı İngiltere ile karşılaşacak.
AVUSTRALYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sidney Olimpiyat Stadyumu'nda oyananacak mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.
AVUSTRALYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD'li hakem Tori Penso'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Avustralya, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'yı 0-0 biten normal sürenin ardından kullanılan penaltılarda 7-6 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
İngiltere ise Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazanmıştı.
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