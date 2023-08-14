Shakhtar'dan FIFA'ya Tete başvurusu: 'Transferi iptal edin'
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in, Galatasaray'ın Tete transferi için FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.
Ukrayna basınında Galatasaray'ın Tete transferi için şok bir iddia ortaya atıldı.
Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk, bu transferin iptali için FIFA'ya başvurdu.
Tete, savaşın patlak verdiği Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplerine gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak Galatasaray'a transfer oldu.
Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.
Haberin ayrıntısında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasının talep edildiği belirtildi.
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