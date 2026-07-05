Avustralya'ya kaybeden genç milliler dünya dördüncüsü!

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, parkeden 79-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.
FARKI ERİTEMEDİ
Mücadeleye istediği başlangıcı yapamayan milli takım, ilk çeyrekte rakibinin hücumlarına engel olmakta zorlandı. Avustralya, ilk periyodu 30-12 önde tamamladı. İlk yarı ise 49-32 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda toparlanan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, farkı tek hanelere kadar indirdi. Üçüncü periyot 61-54 Avustralya üstünlüğüyle geçilirken, milli takım son çeyrekte skoru lehine çevirmeyi başaramadı.
Karşılaşmadaki periyot sonuçları şu şekilde:
1. Periyot: Avustralya 30 - 12 Türkiye
2. Periyot: Avustralya 49 - 32 Türkiye
3. Periyot: Avustralya 61 - 54 Türkiye
4. Periyot: Avustralya 77 - 69 Türkiye
DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDULAR
17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı.