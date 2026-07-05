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Avustralya'ya kaybeden genç milliler dünya dördüncüsü!

Avustralya'ya kaybeden genç milliler dünya dördüncüsü!

5.07.2026 19:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Avustralya'ya kaybeden genç milliler dünya dördüncüsü!

Türkiye, FIBA U17 Dünya Kupası üçüncülük maçında karşılaştığı Avustralya'ya 79-69 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, parkeden 79-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

FARKI ERİTEMEDİ

Mücadeleye istediği başlangıcı yapamayan milli takım, ilk çeyrekte rakibinin hücumlarına engel olmakta zorlandı. Avustralya, ilk periyodu 30-12 önde tamamladı. İlk yarı ise 49-32 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarıda toparlanan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, farkı tek hanelere kadar indirdi. Üçüncü periyot 61-54 Avustralya üstünlüğüyle geçilirken, milli takım son çeyrekte skoru lehine çevirmeyi başaramadı.

Karşılaşmadaki periyot sonuçları şu şekilde:

1. Periyot: Avustralya 30 - 12 Türkiye

2. Periyot: Avustralya 49 - 32 Türkiye

3. Periyot: Avustralya 61 - 54 Türkiye

4. Periyot: Avustralya 77 - 69 Türkiye

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDULAR

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı.

İlgili Konular: #türkiye #Avustralya #Dünya Kupası

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