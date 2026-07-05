Ankaragücü'nden eski hakem Ali Palabıyık'a görev!

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yeni mesleği belli oldu.

Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan 44 yaşındaki Palabıyık, futbola bu kez yönetici kimliğiyle geri döndü.

ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ OLDU

2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün, Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdiği öğrenildi.

Türk futbolunda uzun yıllar hakem olarak görev yapan Palabıyık'ın, yeni görevinde kulübün altyapı organizasyonu ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinde aktif rol üstleneceği belirtildi.

Böylece Ali Palabıyık, hakemlik ve yorumculuğun ardından kariyerine futbol yöneticisi olarak devam edecek.