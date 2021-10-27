Avustralya'da forma giyen Joshua Cavallo, eşcinsel olduğunu açıkladı
Avustralya'da Adelaide United'ta forma giyen 21 yaşındaki Joshua Cavallo, eşcinsel olduğunu açıkladı.
Avustralya Ligi'nde Adelaide United isimli takımda forma giyen Joshua Cavallo, sosyal medya paylaşımıyla eşcinsel olduğunu açıkladı.
Çarşamba günü Cavallo, sosyal medyada "hayatımda rahatça konuşabileceğim kişisel bir şey hakkında konuşmaya hazır" olduğunu açıklayarak, profesyonel erkek sporunda nadir görülen bir itirafta bulundu.
Orta saha oyuncusu Cavallo, dünyada eşcinsel olarak ortaya çıkan bilinen tek erkek üst düzey profesyonel futbolcu olduktan sonra "sessizlik içinde yaşayan" başka oyuncular olduğunu bildiğini söyledi.
Cavallo'nun açıklamaları şöyle:
"Bugün hayatım hakkında rahatça konuşmak için nihayet hazırım. Eşcinsel olduğumu herkese duyurmaktan gurur duyuyorum. 6 yıldan fazladır bununla savaşıyorum. Çocukken hep utandığım için kendimi sakladım. Hayalim her zaman futbol oynamaktı ama futbol oynarken aynı zamanda bir eşcinsel olarak eşit muamele görmek hiçbir zaman gerçek gibi gelmedi."
October 27, 2021
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