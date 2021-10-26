Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer'i yendi ve Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
Frutti Extra Bursaspor, son çeyrekte yakaladığı seri ile Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti.
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i deplasmanda 70-62 mağlup etti.
Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 üstün bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 45-34 önde gitti.
Umana Reyer son 10 dakika öncesi 11 sayılık farkı (57-46) korudu ancak Frutti Extra Bursaspor, son çeyrekteki performansıyla mücadeleyi 70-62 kazandı.
Bursaspor'da 18 sayı atan Needham sahanın en skoreri oldu, Freeman da 15 sayılık katkıda bulundu.
Frutti Extra Bursaspor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Umana Reyer ise ilk yenilgisini yaşadı.
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