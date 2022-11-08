Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

08 Kasım 2022 Salı, 17:14

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihindeki en iyi derecesini, 2006'da son 16 turuna yükselerek elde eden milli takımın kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Graham Arnold, 26 kişilik kadroda, yeni yılda İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olacak 18 yaşındaki forvet oyuncusu Garang Kuol'a da yer verdi.

Son şampiyon Fransa'nın yanı sıra Danimarka ve Tunus ile beraber D Grubu'nda yer alacak Avustralya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Mathew Ryan (Kopenhag), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Savunma: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Aibirex Niigata), Joel King (Odense Boldklub), Nathaniel Atkinson (Hearts), Fran Karacic (Brescia), Harry Souttar (Stoke City), Kye Rowles (Hearts), Craig Goodwin (Adelaide United)

Orta saha: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Verona), Bailey Wright (Sunderland), Cameron Devlin (Hearts), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St. Mirren)

Forvet: Awer Mabil (Cadiz), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Garang Kuol (Central Coast Mariners)