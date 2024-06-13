Fenerbahçe'den şampiyonluk paylaşımı: 'Dünyanın en büyük spor kulübü'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:22

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının şampiyonluğunun ardından bir paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, tüm takımlarda mücadele eden sporculara ve taraftara teşekkür edillirken, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olunduğuna vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"BÜYÜK ZAFERLER AZİMLE KAZANILIR…"

ALIN TERİMİZ VE AZMİMİZLE KAZANDIĞIMIZ HER ZAFERİMİZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ FENERBAHÇEMİZİN BÜYÜK TARAFTARINA ARMAĞAN OLSUN

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz 2023-24 sezonunu,

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluğu ile tamamladı.

Büyük Fenerbahçe Ailemiz, basketbol şampiyonluğumuza sevinirken aynı gece Milli Atletimiz Ersumuzun ülkemiz adına tarih yazışı ile gururlandı; mutluluğumuz Avrupa madalyası ile taçlandı…

Kuruluş amacından asla sapmadan Türk gençlerine sporun her dalında bir yuva ve Ülkesine gurur olan Fenerbahçemiz tarihi boyunca olduğu gibi bu sezon da;

Futbol, basketbol, voleybolda adını finallere yazdırdı,

Olimpik branşlarda madalyaların adı oldu, ülkesi adına olimpiyat kotalarını kucakladı,

Kırmızı beyaz bayrağımızı coşkuyla dalgalandırdı…

Fenerbahçe'nin olduğu her yerde milyonlar bilir ki;

hedefimiz zirve, hikayemiz mücadele, bizi biz yapan değer alın teri ve zaferlerimizin yolu azmimizdir!

Fenerbahçe'nin olduğu her yerde milyonlar bilir ki;

Bağlılığımız sadece SARI LACİVERT'EDİR, şampiyonluklarımız, madalyalarımız, kupalarımız,

gözyaşlarımızla, eşsiz mücadelelerimizle kazanılır…

Ülkesinin gururu,

Türk sporunun lokomotifi,

Gençlerin yuvası,

Milyonların sevgilisi,

Adıyla, armasıyla, renkleri ve duruşuyla

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe

İYİ Kİ VARSIN!

Büyük zaferlerin azimle kazanıldığı bu yolda, armamızı taşıyan tüm sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tebrik ediyor;

Fenerbahçe'yi her branşta yorulmadan takip eden, O'nunla gurur duyan, O'na sonsuz aidiyet duyan büyük taraftarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz…''