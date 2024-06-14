Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:10
Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı
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Fenerbahçe'de takımda devam edip etmeyeceği konusu henüz netleşmeyen Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya üzerinden bazı Fenerbahçeli taraftarların kendisine takımda kalmasını istemedikleri yönünde mesajlar göndermesi üzerine, Fenerbahçe taraftarlarının bir diğer görüşteki çoğunluğu Edin Dzeko'ya destek mesajları göndermeye başladı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in 'Seni seviyoruz Edin Dzeko' şeklindeki paylaşımını 'retweet' eden tecrübeli futbolcu, bazı taraftarların olumsuz mesajlarının hedefi olmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.


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