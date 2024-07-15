Avusturya kampının ardından... Mourinho iki futbolcunun biletini kesti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Avusturya kampının ardından Miguel Crespo ve Miha Zajc ile yola devam etmeme kararı aldığı iddia edildi.
2024-25 sezonu hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi.
30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Crespo, La Liga'da 15 maçın sadece 4'üne ilk 11'de başlarken, 531 dakika sahada kalmıştı.
Mukavelesi 2026'da bitecek Zajc da geçen sezon 20 müsabakaya çıkarken 1087 dakika ter dökmüştü.
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