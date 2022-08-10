Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, Başakşehir'den ayrıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, Peter Zulj'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."