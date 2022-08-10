Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, Başakşehir'den ayrıldı
Süper Lig ekibi Başakşehir, Avusturyalı futbolcu Peter Zulj ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibi, Peter Zulj'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını duyurdu.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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