Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, Başakşehir'den ayrıldı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Avusturyalı futbolcu Peter Zulj ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00
Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, Başakşehir'den ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, Peter Zulj'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."


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