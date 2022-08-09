Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

09 Ağustos 2022 Salı, 10:48

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklikler yaşandı.

İlk hafta öncesi Trabzonspor ile birlikte favori olarak gösterilen Fenerbahçe, puan kaybetmesine rağmen iddaa'da bir numaralı favori oldu. Fenerbahçe'nin 3,00 olan oranı, ilk haftanın ardından 3,10'a yükseldi. Ancak Trabzonspor'un 3.00 olan oranı ise 3,30 olarak güncellendi.

Beşiktaş ilk hafta başlamadan 5,50 oranıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardında yer aldı. Ancak ilk haftanın ardından Beşiktaş'ın oranı 6,00 olarak duyuruldu.

Süper Lig'de ilk hafta öncesi 6,50 oranı olan Galatasaray'ın oranında değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızıların şampiyonluk için yeni oranı 4,50 olarak açıklandı.

Öte yandan Başakşehir'in oranı ilk hafta öncesinde olduğu gibi 9,00 olarak devam ederken, Konyaspor'un oranı ise 15.00'ten 16.00'ya yükseltildi.