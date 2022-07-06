Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı attı
La Liga ekibi Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.
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Axel Witsel'in ismi transfer döneminde ülkemizden Galatasaray ile sık sık anılmıştı.
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