Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı attı

La Liga ekibi Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:10
Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı attı
Abone Ol google-news

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı.  Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

ADI GALATASARAY İLE ANILDI

Axel Witsel'in ismi transfer döneminde ülkemizden Galatasaray ile sık sık anılmıştı.


atletico madrid galatasaray Axel Witsel Borussia Dortmund
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler