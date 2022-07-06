Axel Witsel, Atletico Madrid'e imzayı attı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:10

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

ADI GALATASARAY İLE ANILDI

Axel Witsel'in ismi transfer döneminde ülkemizden Galatasaray ile sık sık anılmıştı.