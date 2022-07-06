Trabzonspor'un, Maya Yoshida'ya teklif yaptığı ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04 ile sözleşme imzalayan Japon savunma oyuncusu Maya Yoshida ile görüştüğü ortaya çıktı.
Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer olan Maya Yoshida'dan Trabzonspor itirafı geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun kendisiyle ilgili paylaştığı "Schalke 04, Japon stoper Maya Yoshida'yı bedelsiz olarak kadrosuna katıyor. Yoshida, Schalke 04 için Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok teklifi reddetti" mesajını alıntılayan tecrübeli futbolcu, "Bu adam gerçekten inanılmaz. Trabzonspor konusunu eşim bile bilmiyordu" yanıtını verdi.
33 yaşındaki Yoshida, Sampdoria ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalmıştı.
Video Haberler
- Avcılar'da gece yarısı ilginç olay
- 'Ben hayattan bıktım, yetişemiyorum ya!'
- Beyoğlu'nda pitbullu gaspçılar yakalandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Beton mikserinin altında kalan sürücü kurtarıldı
- Polisten kaçtı, 'Çekmeyin ünlü olmak istemiyorum' dedi
- Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü
- Park halindeki yolcu otobüsünde yangın
- Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
- Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Cem Yılmaz'dan 'Çağlar Çorumlu' itirafı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!