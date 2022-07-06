Trabzonspor'un, Maya Yoshida'ya teklif yaptığı ortaya çıktı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:04

Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer olan Maya Yoshida'dan Trabzonspor itirafı geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun kendisiyle ilgili paylaştığı "Schalke 04, Japon stoper Maya Yoshida'yı bedelsiz olarak kadrosuna katıyor. Yoshida, Schalke 04 için Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok teklifi reddetti" mesajını alıntılayan tecrübeli futbolcu, "Bu adam gerçekten inanılmaz. Trabzonspor konusunu eşim bile bilmiyordu" yanıtını verdi.

33 yaşındaki Yoshida, Sampdoria ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalmıştı.