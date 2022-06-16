Axel Witsel'e Marsilya'dan astronomik maaş!

16 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Adı Galatasaray ile anılan Axel Witsel'e Marsilya teklifte bulundu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Axel Witsel'e Marsilya, 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon Euro maaş önerdi. Witsel'e Galatasaray dışında Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu ancak en yüksek teklifin Fransız kulübünden geldiği vurgulandı.

Axel Witsel ve eşinin de Marsilya'ya transfer olmayı istediğinin de altı çizildi.

AXEL WITSEL'İN KARİYERİ

Standard Liege altyapısından yetişen 33 yaşındaki Witsel, 2011 yazında 9 milyon Euro bonservis karşılığında Benfica'ya, 2012 yazında ise 40 milyon Euro bonservisle Zenit'e transfer oldu. Ocak 2017'de 20 milyon Euro karşılığı TJ Quanjian'a giden deneyimli orta saha, 2018'de aynı bonservisle Dortmund'a geçti.

Witsel, geçen sezon 41 resmi maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.